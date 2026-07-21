Fiume Volturno: un patrimonio che non può essere disperso L'impegno dei presidenti commissioni agricoltura e ambiente, Aveta e Flocco

Si è svolta oggi l’audizione congiunta delle commissioni agricoltura e ambiente del consiglio regionale della Campania dedicata allo stato di attuazione del contratto di fiume Volturno, promossa dai presidenti Raffaele Aveta e Salvatore Flocco. All’incontro hanno partecipato l’assessora regionale all’ambiente Claudia Pecoraro, i rappresentanti della provincia di Caserta, gli amministratori locali, i tecnici, le associazioni e i componenti della cabina di regia.

Cinque i punti emersi nel corso della discussione: promuovere una delibera di giunta per completare il riconoscimento del Contratto di Fiume Volturno; dare attuazione all’osservatorio regionale previsto dalla legge n. 5 del 2019, individuare risorse specifiche; istituire un tavolo tecnico per gli interventi urgenti e avviare un protocollo con la regione Molise, considerata la dimensione interregionale del bacino.

“Il Contratto di Fiume Volturno nasce da un percorso partecipativo costruito dal basso, grazie all’impegno di circa 250 soggetti tra enti pubblici, associazioni, organizzazioni di categoria, imprese e altri portatori di interesse. Un patrimonio che non può essere disperso e che deve tradursi in una programmazione stabile e condivisa”, dichiarano congiuntamente Aveta e Flocco.

Particolare attenzione è stata riservata alla manutenzione degli argini, alla qualità delle acque, alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla tutela delle attività agricole.

“Il Volturno, il fiume più lungo del Mezzogiorno, rappresenta una risorsa ambientale, sociale, economica, agricola e identitaria. Dal Volturno, infatti, vengono prelevate le acque necessarie alla produttività dell’intera piana casertana. La sua tutela deve essere parte integrante di una strategia di sviluppo sostenibile capace di unire i territori, sostenere le imprese agricole e prevenire i rischi”, proseguono i due presidenti.

Le commissioni continueranno a seguire il percorso e a favorire il confronto con la giunta regionale e tutti i soggetti coinvolti, affinché si possa giungere rapidamente alla sottoscrizione del contratto e all’avvio della fase operativa.

"Ringraziamo l’assessora Pecoraro, i componenti delle commissioni agricoltura e ambiente, la provincia di Caserta, gli amministratori locali, la cabina di regia, i tecnici, le associazioni e tutti coloro che hanno offerto contributi e proposte", concludono.