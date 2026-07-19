Scontro tra auto e mini autocarro, due morti sulla Statale 7 Appia Terribile schianto sulla strada: nell'impatto è rimasta ferita anche un'altra persona

Terribile tragedia sulle strade casertane, con due vittime in un incidente avvenuto sulla Statale Appia, nel territorio di Pastorano. Stando ad una prima ricostruzione, un mini autocarro - immettendosi da una strada secondaria - sarebbe stato centrato da un'auto - una Fiat Stilo - che sopraggiungeva.

A perdere la vita i conducenti dell'auto e del porter Piaggio: ferito l'altro occupante dell'autocarro. La strada è stata chiusa, le indagini sono affidate ai carabinieri.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e l'altra dal distaccamento di Teano.

Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all'interno dei veicoli. A perdere la vita un 69enne della zona e un cittadino albanese di 42 anni.