Scontro tra auto e mini autocarro, due morti sulla Statale 7 Appia

Terribile tragedia sulle strade casertane, con due vittime in un incidente avvenuto sulla Statale Appia, nel territorio di Pastorano. Stando ad una prima ricostruzione, un mini autocarro - immettendosi da una strada secondaria - sarebbe stato centrato da un'auto - una Fiat Stilo - che sopraggiungeva.
A perdere la vita i conducenti dell'auto e del porter Piaggio: ferito l'altro occupante dell'autocarro. La strada è stata chiusa, le indagini sono affidate ai carabinieri.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dal distaccamento di Marcianise e l'altra dal distaccamento di Teano.
Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, mentre altre due persone sono rimaste incastrate all'interno dei veicoli. A perdere la vita un 69enne della zona e un cittadino albanese di 42 anni.