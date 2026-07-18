Muore sull' A1 a 16 anni: era partita con la famiglia per le vacanze al Sud Il terribile incidente tra Capua e Caianello

E' di una vittima e tre feriti gravi il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della Polizia Stradale, una Citroen C5 ha tamponato violentemente un mezzo pesante per cause in corso di accertamento.

Gravemente feriti gli altri familiari

Nell'impatto ha perso la vita una ragazza di 16 anni che viaggiava a bordo dell'auto insieme ai familiari. Gravemente feriti il padre, la madre e il fratello minore della vittima, soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale. Per l'intervento e' stato richiesto anche l'elisoccorso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.

La famiglia era partita da Mantova

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione, con oltre quattro chilometri di coda nel tratto interessato. La famiglia era partita da Mantova ed era diretta nel Sud Italia. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.