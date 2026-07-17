Pastorano: controlli antidroga e sequestri da parte dei carabinieri In campo un equipaggio del nucleo cinofili di Sarno

A Pastorano, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua, con il supporto di una pattuglia della sezione radiomobile e di un equipaggio del nucleo cinofili di Sarno, impiegato con il cane antidroga "Thelma", hanno eseguito un mirato servizio di polizia giudiziaria finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'attività investigativa, sviluppata attraverso l'acquisizione di informazioni raccolte sul territorio e una serie di servizi di osservazione, ha indirizzato l'attenzione degli investigatori verso un'abitazione del centro cittadino. Nel corso del controllo, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire, all'interno della camera da letto in uso all'indagato, dieci involucri termosaldati contenenti una sostanza resinosa di colore marrone.

La sostanza, sottoposta ad accertamento mediante narcotest, è risultata positiva ai cannabinoidi (marijuana/hashish/THC), per un peso complessivo lordo di circa 15 grammi. Gli involucri erano nascosti all'interno di un cilindro metallico custodito in una cassetta degli attrezzi.

Lo stupefacente è stato sequestrato e affidato in custodia alla sezione operativa della Compagnia Carabinieri di Capua per i successivi accertamenti tecnico-scientifici.

Al termine delle attività, un uomo di 53 anni, residente nel comune di Pastorano e già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare nell'ambito di un diverso procedimento penale, è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dall'ordinamento, l'eventuale responsabilità dell'indagato potrà essere accertata solo con sentenza definitiva di condanna.