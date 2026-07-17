Droga, armi e violazioni al codice della strada: maxi controlli nel casertano L'operazione ha interessato i comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa

Un articolato servizio coordinato ha interessato i comuni di Casal di Principe e San Cipriano d'Aversa, con l'impiego dei militari delle Stazioni competenti, del Nucleo Operativo e Radiomobile e di personale delle Compagnie di Marcianise e Aversa.

L'operazione, pianificata per intensificare la vigilanza sul territorio, ha avuto come obiettivi il controllo delle persone sottoposte a misure restrittive, dei detentori di armi e la prevenzione dei reati in genere, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione stradale e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 48 veicoli e 100 persone, mentre sono state accertate 11 violazioni al Codice della Strada.

L'attività ha inoltre consentito di denunciare all'Autorità giudiziaria, a vario titolo, diverse persone.

Tra gli interventi di maggiore rilievo figura il deferimento di un uomo trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana, mentre un altro è stato denunciato dopo essere stato sorpreso con un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e alcune munizioni di diverso calibro, detenute senza la prevista autorizzazione.

Nel corso dei controlli è stato inoltre denunciato un giovane trovato in possesso di un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 24 centimetri, arma il cui porto è vietato dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale. I militari hanno denunciato un automobilista sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 1,63 grammi per litro, valore superiore ai limiti consentiti. Altri tre conducenti sono stati deferiti per guida senza patente, trattandosi di reiterazione della violazione; in due casi gli interessati hanno inoltre rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici e tossicologici previsti dalla legge.

Durante i controlli è emersa anche la disponibilità di veicoli di sospetta provenienza illecita. Due persone sono state denunciate per ricettazione: una perché trovata alla guida di un ciclomotore privo di targa e di numero di telaio identificativo, l'altra perché sorpresa su un motociclo risultato provento di furto, denunciato come tale nel maggio scorso.

Sul fronte degli stupefacenti, oltre alla denuncia per il possesso della marijuana, due persone sono state segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovate in possesso di modiche quantità rispettivamente di cocaina e hashish destinate all'uso personale.

L'operazione conferma l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nel presidio del territorio attraverso servizi mirati di controllo, finalizzati a prevenire i fenomeni di illegalità diffusa, garantire il rispetto delle norme sulla circolazione stradale e rafforzare la percezione di sicurezza nelle comunità dell'Agro aversano.

Si ricorda che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati devono ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.