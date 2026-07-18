Caserta: dal Casino del Principe a piazza Vanvitelli Cammino storico notturno

Il 6° appuntamento de "Il trionfo del tempo e del disinganno" è previsto martedì 21 luglio 2026, ore 21.30

a Caserta con il primo dei "cammini storici notturni"

L'evento è organizzato in collaborazione con la Parrocchia di sant’Antonio in Caserta. Il ciclo "Cammini storici notturni" raccoglie precedenti esperienze proposte già nel 2020 (proprio ne "Il trionfo del tempo e del disinganno") e poi proseguite dal 2021 al 2025 in collaborazione con associazioni e istituzioni culturali del territorio (Museo Michelangelo, Sistema Museale Terra di Lavoro, Raido Adventure).

Molteplici sono gli obiettivi: quello più immediato è offrire uno svago culturale gratuito, accessibile, sostenibile e a impatto ambientale nullo a turisti e residenti, sperando di trovare anche un po' di refrigerio notturno al grande disagio.causato dagli eventi termici estremi di queste settimane. Sarà sperimentato l'abbattimento locale della temperatura garantito in prossimità di alberi e terreni lasciati a verde, aree pubbliche che a Caserta sono purtroppo drammaticamente ridotte per estensione e al di sotto delle previsioni di legge .

Lo scopo profondo e a lungo periodo è condividere con chi parteciperà elementi utili a costruire l'identità collettiva urbana che non può essere basata solo sull'orgoglio sportivo o legato al personaggio di successo nello spettacolo.

Una identità che è cruciale per la visione (e la progettazione) del futuro della comunità, identità Caserta ha smarrito da quasi 20 anni perché, probabilmente, posseduta in forma debole o non consistente.

"Caserta: dal Casino del Principe a piazza Vanvitelli" è il tema del cammino notturno di martedì 21 luglio 2026: in modo leggero, anche ludico e dialogico, i camminatori scopriranno (o ri-conosceranno) luoghi forti della storia della città: architetture, opere d'arte, giardini, persone, memorie storiche, a ritroso dal 1850 circa al 1500.

La camminata sarà punteggiata dall'ascolto di brevi musiche coeve ai luoghi, eseguite dalla Cappella vocale e strumentale "I musici di corte": “Il trionfo del tempo e del disinganno” è ideato e organizzato da associazione culturale "Francesco Durante" e da associazione culturale "Ave Gratia Plena".