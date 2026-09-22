Campania: dodici appuntamenti Plastic Free dal mare alle città Dal 25 al 27 settembre iniziative nelle province di Napoli, Caserta e Salerno

Dodici appuntamenti tra spiagge, parchi e aree urbane per contrastare l’abbandono dei rifiuti e sensibilizzare cittadini e famiglie sulla tutela di mari, fiumi e territori.

Da venerdì 25 a domenica 27 settembre anche la Campania sarà protagonista dei Sea & Rivers, la mobilitazione di Plastic Free Onlus che vedrà oltre 200 iniziative svolgersi in contemporanea in tutta Italia e anche oltreconfine.

In Campania si parte venerdì 25 settembre con due iniziative: a Pietravairano (Caserta), da piazza Salvo D’Acquisto, con una passeggiata ecologica, e a Caserta, nei prati dell’area ex Saint Gobain in viale Vincenzo Lamberti, con una raccolta di mozziconi.

Sabato 26 settembre gli appuntamenti saranno quattro: a Napoli, sulla spiaggia di Sant’Antonio; ad Agropoli (Salerno), con ritrovo davanti all’Istituto Nautico Vico De Vivo; a Casalnuovo di Napoli (Napoli), nel Parco Pino Daniele, dove è prevista una raccolta di mozziconi; e a Lusciano (CE), presso il Parco Numeroso – Parco Emini 1.

Domenica 27 settembre, in coincidenza con la Giornata mondiale dei fiumi, saranno invece sei gli appuntamenti: a Succivo (Caserta), con ritrovo al campo sportivo comunale “Graziano Papa”; a Sorrento (Napoli), presso la Chiesa del Santissimo Rosario in Calata Punta Capo; a Pomigliano d’Arco (Napoli), nel Parco Giovanni Paolo II, con una raccolta di mozziconi; a Napoli, con un’iniziativa dedicata ai mozziconi nell’area del Teatro San Carlo; a Cesa (Caserta), in via Comunale Nunziata; e a Castel Volturno (Caserta), in località Bagnara, lungo viale Michelangelo Buonarroti, dove è prevista una passeggiata ecologica.

“Sea & Rivers mette insieme luoghi diversi, dalla costa ai parchi fino ai centri urbani, perché l’inquinamento non conosce confini e ciò che viene abbandonato a terra può arrivare fino ai nostri mari – dichiara Silvana Cantone, referente regionale Plastic Free per la Campania e coordinatrice degli appuntamenti –. Con dodici iniziative vogliamo offrire a cittadini e famiglie occasioni concrete per prendersi cura del territorio, ma soprattutto per riflettere sui comportamenti quotidiani che possono fare la differenza. Anche un piccolo rifiuto, come un mozzicone, se disperso nell’ambiente può avere conseguenze importanti”.

Gli appuntamenti campani si inseriscono nelle tre giornate nazionali dei Sea & Rivers, dal 25 al 27 settembre, dedicate alla rimozione dei rifiuti dispersi nell’ambiente e alla sensibilizzazione sull’impatto che comportamenti quotidiani e cattive abitudini possono avere sugli ecosistemi.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione. Sul sito www.plasticfreeonlus.it/eventi è possibile consultare l’elenco completo degli appuntamenti, individuare quello più vicino e registrarsi per prendere parte all’iniziativa.