Corre in strada con una borsa di donna: arrestato dai carabinieri per furto Nei guai un 44enne del posto

Un uomo che correva lungo la strada con una borsa femminile tra le mani, contenente documenti ed effetti personali, non è sfuggito all'attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marcianise, impegnati in servizi di controllo del territorio. L'episodio si è verificato a Carinaro, dove i militari hanno notato l'uomo, successivamente identificato in un 44enne del luogo, mentre cercava in maniera goffa di occultare la borsa che portava con sé.

IL CONTROLLO E GLI ACCERTAMENTI

I Carabinieri hanno proceduto al controllo e, nell'ambito degli accertamenti, hanno verificato la provenienza e il contenuto della borsa, al cui interno erano presenti diversi effetti personali e documenti. Questi elementi hanno consentito di risalire alla legittima proprietaria: una donna di 44 anni del casertano che, contattata dai militari della Stazione di Gricignano di Aversa, ha formalizzato una denuncia di furto.

LA DENUNCIA

Il quadro ricostruito dai Carabinieri ha consentito di contestare all'uomo l'ipotesi di ricettazione. La borsa, insieme agli effetti personali e ai documenti in essa contenuti, è stata recuperata e successivamente restituita alla legittima proprietaria. L'uomo è stato denunciato.