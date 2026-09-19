Cesa: manifestazioni d'interesse per oltre 110 mila mq di superfici richieste Grande partecipazione degli operatori economici al bando per le nuove aree produttive e commerciali

Entra nel vivo il percorso di pianificazione urbanistica del comune di Cesa. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale ha invitato gli operatori economici locali a manifestare il proprio interesse per l’eventuale ubicazione e ampliamento di nuove attività commerciali, industriali, artigianali e direzionali sul territorio.

La risposta del tessuto imprenditoriale non si è fatta attendere: sono ben 18 le proposte pervenute, corredate dall’indicazione dei metri quadrati necessari, che ora sono state ufficialmente trasmesse al tecnico progettista del puc, affinché possano costituire la base conoscitiva e di indirizzo per i prossimi provvedimenti e varianti al piano urbanistico comunale.

Dall'analisi delle richieste emerge una forte vitalità imprenditoriale, con un fabbisogno complessivo di superfici che supera gli 110 mila metri quadrati, spaziando dal settore edile a quello tecnologico-logistico, dalla produzione di infissi ai parchi acquatici, fino allo sviluppo di centri direzionali e turistici-ricettivi.

“Le proposte pervenute - dichiara il sindaco Enzo Guida - forniscono un quadro straordinariamente importante dei bisogni reali del nostro territorio. L'ascolto degli operatori economici è la chiave di volta per un puc che non sia solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio motore di sviluppo e occupazione per Cesa".

“Accompagnare la crescita delle imprese locali e attrarre nuovi investimenti produttivi è una priorità assoluta per la nostra amministrazione - aggiunge l’Assessore alle attività produttive, Francesca D’Agostino -. settori coinvolti spaziano dall'artigianato evoluto alla logistica e al commercio, confermando la necessità di diversificare e sostenere l'economia cittadina

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’urbanistica, Cesario Villano, il quale sottolinea: "La mole di richieste raccolte dimostra quanto Cesa sia attrattiva. Il nostro compito ora, insieme al progettista, è tradurre queste istanze in previsioni urbanistiche concrete, individuando le aree idonee e garantendo un ordinato sviluppo del territorio".