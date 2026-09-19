Cesa: manifestazioni d'interesse per oltre 110 mila mq di superfici richieste

Grande partecipazione degli operatori economici al bando per le nuove aree produttive e commerciali

cesa manifestazioni d interesse per oltre 110 mila mq di superfici richieste

Grande partecipazione degli operatori economici al bando per le nuove aree produttive e commerciali. Raccolte manifestazioni d'interesse per oltre 110 mila mq di superfici richieste...

Cesa.  

Entra nel vivo il percorso di pianificazione urbanistica del comune di Cesa. Nelle scorse settimane, l’Amministrazione comunale ha invitato gli operatori economici locali a manifestare il proprio interesse per l’eventuale ubicazione e ampliamento di nuove attività commerciali, industriali, artigianali e direzionali sul territorio.

La risposta del tessuto imprenditoriale non si è fatta attendere: sono ben 18 le proposte pervenute, corredate dall’indicazione dei metri quadrati necessari, che ora sono state ufficialmente trasmesse al tecnico progettista del puc, affinché possano costituire la base conoscitiva e di indirizzo per i prossimi provvedimenti e varianti al piano urbanistico comunale.

Dall'analisi delle richieste emerge una forte vitalità imprenditoriale, con un fabbisogno complessivo di superfici che supera gli 110 mila metri quadrati, spaziando dal settore edile a quello tecnologico-logistico, dalla produzione di infissi ai parchi acquatici, fino allo sviluppo di centri direzionali e turistici-ricettivi.

“Le proposte pervenute - dichiara il sindaco Enzo Guida - forniscono un quadro straordinariamente importante dei bisogni reali del nostro territorio. L'ascolto degli operatori economici è la chiave di volta per un puc che non sia solo uno strumento tecnico, ma un vero e proprio motore di sviluppo e occupazione per Cesa".

“Accompagnare la crescita delle imprese locali e attrarre nuovi investimenti produttivi è una priorità assoluta per la nostra amministrazione - aggiunge l’Assessore alle attività produttive, Francesca D’Agostino -. settori coinvolti spaziano dall'artigianato evoluto alla logistica e al commercio, confermando la necessità di diversificare e sostenere l'economia cittadina

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore all’urbanistica, Cesario Villano, il quale sottolinea: "La mole di richieste raccolte dimostra quanto Cesa sia attrattiva. Il nostro compito ora, insieme al progettista, è tradurre queste istanze in previsioni urbanistiche concrete, individuando le aree idonee e garantendo un ordinato sviluppo del territorio".

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