Cesa: consiglio comunale monotematico su polo oncologico Prevista la presenza del deputato Graziano e consigliere regionale Villano

Lunedì 21 settembre, alle ore 18:00, si terrà presso il Comune di Cesa una seduta consiliare convocata dalla presidente Angela Oliva.

Al centro dei lavori dell'assemblea vi sarà l'esame e l'approvazione della proposta di delibera avente a oggetto la "Realizzazione del Polo Oncologico Pubblico presso il complesso dell'ex Ospedale Psichiatrico 'La Maddalena' di Aversa, quale struttura di riferimento per la Terra dei Fuochi, la Provincia di Caserta e l'area Napoli Nord".

Si tratta di una mozione che vuole impegnare il Governo Nazionale e quello Regionale alla realizzazione di questo obiettivo.

L'iniziativa amministrativa punta a trasformare il presidio aversano in un punto di riferimento strategico per la tutela della salute e la prevenzione oncologica in un territorio fortemente segnato da criticità ambientali e sanitarie.

Il testo della proposta richiama la necessità di dare attuazione a una strategia strutturata e multilivello — in coerenza anche con i recenti pronunciamenti istituzionali e con gli atti di indirizzo già intrapresi a livello regionale e parlamentare, tra cui la deliberazione n. 575/2026 dell’ASL Caserta.

La seduta consiliare vedrà la partecipazione e il contributo istituzionale del deputato del Partito Democratico Stefano Graziano e del consigliere regionale del Partito Democratico Marco Villano, promotore del progetto, a testimonianza della forte sinergia istituzionale tra i diversi livelli di governo per il raggiungimento di questo fondamentale obiettivo di civiltà e diritto alla cura per l’intera comunità dell'Agro Aversano e della Campania.