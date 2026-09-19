Santa Maria Capua Vetere: ritirate tre patenti e sequestrati due veicoli Contestate sanzioni per oltre 20mila euro

Servizio straordinario della compagnia di Santa Maria Capua Vetere: controllati 56 veicoli e 68 persone. Contestate sanzioni per oltre 20mila euro, ritirate tre patenti e sequestrati due veicoli

Controlli rafforzati durante la notte nel territorio della Compagnia dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle principali condotte illecite e delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale.

Nel corso delle attività sono stati controllati complessivamente 56 veicoli e 68 persone, con una serie di accertamenti che hanno portato a tre denunce in stato di libertà per differenti violazioni e a una segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti.

Tra gli interventi, i carabinieri hanno deferito all’Autorità giudiziaria un uomo di 40 anni, residente a San Tammaro, che avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Un secondo intervento ha riguardato un 39enne residente a Santa Maria Capua Vetere, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo, secondo quanto accertato dai militari durante un controllo, sarebbe risultato assente dall’abitazione presso la quale avrebbe dovuto trovarsi, facendo scattare la denuncia per evasione.

Denunciato anche un 26enne residente a Santa Maria Capua Vetere, sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la presunta violazione degli obblighi connessi alla misura cui era sottoposto.

Nel corso del servizio un'altra persona è stata inoltre segnalata alla competente Autorità amministrativa quale assuntore di sostanza stupefacente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza stradale. I controlli hanno portato alla contestazione di 22 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo delle sanzioni pari a circa 20.493 euro. I militari hanno inoltre proceduto al ritiro di tre patenti di guida e di due carte di circolazione, mentre due veicoli sono stati sottoposti a sequestro e altrettanti a fermo amministrativo.

L’attività si inserisce nel quadro dei servizi straordinari disposti dalla compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere per rafforzare il controllo del territorio, con particolare attenzione alla circolazione stradale e alle condotte che possono mettere a rischio la sicurezza degli utenti della strada.

L’Autorità giudiziaria e quella amministrativa sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza. Le posizioni dei soggetti denunciati saranno ora sottoposte alle valutazioni dell’Autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.