San Tammaro: grande partecipazione alla raccolta straordinaria di sangue Istituzioni e volontariato insieme per la solidarietà

Grande partecipazione a San Tammaro, in provincia di Caserta, per la raccolta straordinaria di sangue organizzata con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione e sensibilizzare la comunità sull’importanza di un gesto che può salvare vite umane.

L’iniziativa ha visto scendere in campo istituzioni e volontariato, uniti per una causa di grande valore sociale. A dare l’esempio sono stati il sindaco Vincenzo D’Angelo, alcuni assessori e consiglieri comunali, che hanno sostenuto attivamente la giornata. Lo stesso primo cittadino ha donato il sangue, testimoniando concretamente la propria vicinanza all’iniziativa.

A organizzare l’evento è stato il consigliere comunale Mario Laudanno, il cui impegno ha contribuito a coinvolgere cittadini e rappresentanti delle istituzioni in un’importante occasione di solidarietà e partecipazione.

Numerosi i giovani e i cittadini che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, dimostrando interesse e sensibilità verso il tema della donazione. Una partecipazione che conferma quanto sia importante promuovere occasioni di incontro tra le nuove generazioni, le istituzioni e il mondo del volontariato.

Soddisfazione è stata espressa da Tommaso Delli Paoli, presidente di DonatoriCampania, che ha sottolineato il valore dell’impegno condiviso: «Siamo davvero felici quando riusciamo ad aggregare giovani e istituzioni, perché rappresentano il nostro futuro. Donare il sangue significa compiere un gesto concreto di solidarietà, capace di salvare vite umane e di costruire una comunità più consapevole e responsabile. Perché chi dona il sangue dona la vita e crea il futuro».

La giornata di San Tammaro si è così trasformata in un’importante occasione di sensibilizzazione e partecipazione collettiva, ribadendo il valore della donazione del sangue e l’importanza della collaborazione tra cittadini, amministratori e associazioni di volontariato.