Casertana-Monopoli 3-1. Manconi show al "Pinto", prima gioia per Stellone

Inizia con un successo l'avventura di Roberto Stellone sulla panchina della Casertana. Al "Pinto" i falchetti vincono 3-1 in rimonta, trascinati dal solito super Manconi, autore di un'altra doppietta. Eppure l'avvio era stato di marca biancoverde: Vido (20') sfruttando un errore della difesa di casa, porta avanti gli ospiti.
La reazione dei falchetti è rabbiosa: al 35' Vezzoni pareggia i conti di testa; dieci minuti dopo ci pensa Manconi a trovare il gol del sorpasso. Nella ripresa la squadra di Stellone ha diverse chance per chiudere i conti. Sigillo che arriva al 28' quando Manconi chiude definitivamente i conti.
CASERTANA-MONOPOLI 3-1
Casertana (3-4-1-2): De Lucia; Martino, Rocchi (46′ Belli F.), Favale (46′ Caporale); Oukhadda, Girelli (68′ Mehic), Pezzella (84′ Di Tacchio), Vezzoni; Bentivenga (68′ Piovanello); Castelli, Manconi. A disp.: Schiedo, Magro; Kontek, Ajayi, Colley, Sandri. All. Stellone.
Monopoli (3-5-2): Tommasi; Valenti, Piccinini, Olivieri (68′ Sardo); Cerretti, Calcagni, Battocchio (68′ Scipioni), Greco (84′ Gioielli), Tosi (84′ Belli M.); Fall, Vido (68′ Capone). A disp.: Albertazzi, Sibilano; Pucino, Colombara, Paukstys, Garritano, Cortinovis. All. Colombo.
Arbitro: Davide Gandino Alessandria
Reti: 20′ Vido (M), 35′ Vezzoni (C), 46′ Manconi (C), 73′ Manconi (C)
NOTE. Ammoniti: Favale, Rocchi (C), Olivieri, Cerretti (M). Angoli: 7-5. Recupero: 2′ pt, 3′ st