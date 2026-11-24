Truffa Superbonus su case abusive: sequestro da 10 milioni nel Casertano L'indagine di Procura e Guardia di Finanza per la maxi truffa allo Stato

I finanzieri del Comando provinciale di Caserta hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo da oltre 10 milioni di euro nell'ambito di un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere su una presunta truffa ai danni dello Stato nel settore dei bonus edilizi. Lo rende noto la stessa Procura con un comunicato stampa.

L'IPOTESI DELLA PROCURA: CREDITI D'IMPOSTA GENERATI CON LAVORI SU EDIFICI ABUSIVI

Secondo la Procura, le indagini hanno consentito di accertare l'illecita generazione di crediti d'imposta riconducibili agli interventi agevolati dal cosiddetto Superbonus 110%. I lavori sarebbero stati eseguiti su interi palazzi e condomini abusivi a Castel Volturno, comune del litorale domitio. I magistrati parlano di un'"ingente truffa ai danni dello Stato", pur trattandosi, precisano, della fase embrionale delle indagini preliminari.

DAL SEQUESTRO DA 38 MILIONI ALLA RIDETERMINAZIONE DEL RIESAME

Il decreto è stato eseguito su richiesta della Procura. Il giudice per le indagini preliminari di Santa Maria Capua Vetere aveva inizialmente disposto un sequestro per 38.189.284 euro. Il Tribunale del Riesame ha poi ridotto e rideterminato l'importo in 10.291.937 euro, cifra oggetto del provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza.

LE INDAGINI DELLA GUARDIA DI FINANZA DI MONDRAGONE

Le indagini sono coordinate dalla Procura e condotte dalla compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone.