Campi agricoli allagati nel casertano: danni per 500 ettari L'appello di Coldiretti Caserta al Consorzio di Bonifica

Si è tenuto questa mattina l'incontro tra il direttore di Coldiretti Caserta, Giuseppe Miselli, e il comitato direttivo del Consorzio di Bonifica Generale del Volturno, guidato dal presidente Francesco Todisco e alla presenza del direttore generale Camillo Mastracchio.



Al centro del confronto, le conseguenze dell'evento meteorologico eccezionale della scorsa settimana, che ha causato l'allagamento di circa 500 ettari di terreno agricolo.



Nel corso del suo intervento, il direttore Miselli ha chiesto al Consorzio l'immediato avvio di una rilevazione ufficiale per quantificare i danni subiti dalle aziende del territorio.



Coldiretti Caserta, ha assicurato, sarà costantemente al fianco delle aziende colpite e comunicherà tempestivamente agli uffici del Consorzio i rilievi dettagliati che verranno effettuati nei prossimi giorni dagli uffici di zona, dopo un'attenta analisi del territorio.



Alla fine dell'incontro, è stato informato dei risultati anche il presidente di Coldiretti Caserta, Enrico Amico.



E Amico ha chiesto velocità al Consorzio, data la gravità dell'evento meteorologico: "Di fronte a un evento di questa portata non possiamo perdere tempo. I nostri agricoltori hanno visto finire sott'acqua il lavoro di mesi, e ora rischiano di restare soli davanti a danni ingenti. Chiediamo al Consorzio di procedere con rapidità nella ricognizione ufficiale, perché solo una mappatura puntuale permetterà di accedere ai ristori e di programmare gli interventi necessari".



Il direttore Giuseppe Miselli ha espresso ottimismo a seguito del faccia a faccia con la governance del Consorzio di Bonifica.



"L'incontro di oggi è stato costruttivo e ho trovato nel presidente Todisco e nel direttore Mastracchio la massima disponibilità a collaborare. Abbiamo chiesto l'avvio immediato di una rilevazione ufficiale dei danni, e nei prossimi giorni i nostri uffici di zona effettueranno un'analisi dettagliata che trasmetteremo tempestivamente al Consorzio. È fondamentale fare presto e bene: ogni giorno di ritardo pesa sulle spalle delle aziende colpite. Coldiretti Caserta resterà al loro fianco in ogni fase, dalla ricognizione ai ristori, fino alla messa in sicurezza del territorio".



L'intero gruppo dirigente di Coldiretti Caserta è pronto a fare la sua parte, ma servono risposte concrete e immediate. La tutela del territorio e delle aziende agricole non può essere rimandata.