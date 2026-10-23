Caserta: l'Asl vince il premio"Forum Pa Sanità 2026" L'importante riconoscimento è stato assegnato a Roma

Il progetto dell’Asl Caserta, nato dalla riqualificazione della hall e dalla ricollocazione del Cup, dell’Ospedale Moscati di Aversa è tra i 14 premiati a livello nazionale. “Agorà” si è distinto nella categoria "Strutture sanitarie del futuro, centrate sul paziente", dedicata alle esperienze capaci di innovare i luoghi della cura e migliorare l'esperienza dei cittadini, il riconoscimento è stato assegnato a Roma il 22 ottobre 2026, nella giornata conclusiva della manifestazione.

Nella stessa categoria sono risultati vincitori anche ICS Maugeri S.p.A. SB e l’Azienda Sanitaria Locale BI – Biella. Con “Agorà” il P.O. Moscati di Aversa cambia volto all’ingresso: da spazio di passaggio a luogo di accoglienza. L’ingresso principale del Presidio, diretto dal Dott. Luciano Fattore, è stato ripensato come una piazza contemporanea, accessibile e riconoscibile. È un unico hub che organizza il CUP, le aree di attesa, il punto informativo e i principali flussi di accesso all’ospedale.

Il premio riconosce il valore di un percorso che unisce qualità del progetto, trasparenza della procedura, capacità realizzativa e visione strategica.

Dall’ingresso del Moscati prende forma un modello di accoglienza che la Direzione Strategica dell’ASL Caserta intende portare nell’intera Azienda. Il Moscati è un ospedale di frontiera: serve un territorio ad alta densità abitativa e accoglie ogni giorno pazienti, accompagnatori, anziani e persone fragili. Per chi arriva, il primo contatto con la struttura è fondamentale: orientamento, accessibilità e qualità dell’attesa incidono sull’esperienza di cura prima ancora della visita. Da qui la scelta di puntare sulla qualità dell’architettura. Il concept si ispira all’Human-Centric Design e alla neuroarchitettura.

Materiali caldi, finiture fonoassorbenti, luce naturale, elementi vegetali e piccoli ambienti d’attesa riparati rendono lo spazio più leggibile e confortevole. Il wayfinding è intuitivo e l’accoglienza digitale, con totem self-service e informazioni sui tempi di attesa, fa parte dello stesso sistema dello spazio fisico.

L’obiettivo è ridurre stress e disorientamento, con particolare attenzione agli anziani, alle persone con disabilità, ai pazienti cronici e oncologici e agli accompagnatori.