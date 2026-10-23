Cesa: diritti, inclusione e comunità oggi al parco della legalità E' in programma l'iniziativa "Cesa Arcobaleno Pari Orizzonte"

L'iniziativa, voluta dal consigliere comunale alle Pari Opportunità Stella Perfetto e da tutta l'amministrazione comunale e curata organizzativamente da Maria Verde, si prefigge l'obiettivo di accendere i riflettori sui diritti umani, sull'inclusione sociale e sul rispetto delle differenze, offrendo alla cittadinanza un momento di profonda riflessione e di festa collettiva.

Il programma della manifestazione è ricco e articolato:

Ore 17:00 – Gli Stand del Confronto: Apertura degli stand tematici, un presidio di ascolto e dialogo aperto alla cittadinanza, accompagnato dalla mostra fotografica Addosso a cura di Antonio Mocciola.

Ore 18:00 – Priscilla, Drag Queen: Spazio alle storie e ai racconti con "L'ora delle storie" (favole per bambini dai 5 ai 10 anni) e, per i più grandi, un monologo di riflessione sulla responsabilità collettiva.

Ore 19:30 – Tavola Rotonda: Moderata da Antonio De Rosa, vedrà i saluti istituzionali del Sindaco Enzo Guida e della consigliera Perfetto, e gli interventi di importanti figure del mondo accademico, associativo e istituzionale, tra cui il Prof. Rosario Pivonello, la presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Rosaria Guarino, Federica Lucchesino (Centro Antidiscriminazioni CAD Caserta), Carmela Smaldone (Agedo Napoli), Maria Vastola (Collettivo Favolose), lo scrittore e regista Antonio Mocciola, Daniela Lourdes Falanga (Arcigay), il Parroco nonché psicologo don Giuseppe Schiavone, la psicoterapeuta Maria Teresa Marrandino, Chiara Fanara (Famiglie Arcobaleno), Priscilla.

Ore 21:00 – La Festa Condivisa: Spettacolo di musica, danza e DJ set a cura di GP Entertainment per chiudere la giornata all'insegna della condivisione e della gioia.

"Cesa Arcobaleno rappresenta il volto di una comunità aperta, inclusiva e matura, che crede fermamente nel valore della persona e nel rispetto delle libertà individuali" - dichiara il sindaco Enzo Guida. “Con un momento di confronto così ampio e istituzionale, significa ribadire che la nostra città rifiuta ogni forma di pregiudizio e sceglie di camminare insieme verso pari orizzonti di civiltà".

Sulla stessa lunghezza d'onda la consigliera delegata alle pari opportunità, Stella Perfetto: “Questo evento nasce dalla volontà di offrire uno spazio sicuro di ascolto, di dialogo e di crescita collettiva. "Fuori dall'ombra" non è solo uno slogan, ma un invito a liberarsi dai condizionamenti e dalle paure, riscoprendo la forza di una comunità che sa accogliere, tutelare e valorizzare tutti i suoi membri senza alcuna distinzione”.

Nel progetto è stato coinvolto il Forum Giovani, con il supporto del consigliere comunale Francesco Maria Turco, delegato alle politiche giovanili: “Cesa Arcobaleno è il risultato di un percorso che abbiamo iniziato anni fa, quando con il Murales dell’Amore abbiamo voluto lanciare un messaggio molto semplice: l’amore non deve conoscere esclusioni. Un percorso che oggi arriva a una nuova tappa e, in qualche modo, si chiude un cerchio. Siamo partiti da un muro che parlava d’amore e oggi arriviamo a una piazza che parla di libertà”.

La scelta del Parco della Legalità non è casuale. È uno spazio frequentato da bambini, famiglie, ragazzi e anziani, un luogo nato per essere vissuto dalla comunità. Ed è proprio lì che Cesa vuole portare una riflessione che spesso rimane confinata nelle case, nelle conversazioni private, nei silenzi.