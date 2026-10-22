Fuga di gas, esplosione in una casa: crollo parziale e un ferito Vigili del fuoco in azione nella frazione San Castrese di Sessa Aurunca. 67enne in ospedale

Questa mattina, verso le 9:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone è intervenuta nel comune di Sessa Aurunca, in via Filaro, nella frazione di San Castrese, per un'esplosione verificatasi a causa di una perdita di gas.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno constatato che lo scoppio, avvenuto al primo piano di un piccolo edificio di due piani, aveva provocato il crollo parziale di alcune parti dell'appartamento.

All'interno dell'abitazione si trovava l'unico occupante, un uomo di circa 67 anni, rimasto coinvolto nell'esplosione.

I Vigili del Fuoco sono immediatamente intervenuti per liberare l'uomo e affidarlo alle cure del personale sanitario, che lo ha successivamente trasportato presso l'ospedale di Sessa Aurunca per le ustioni riportate.