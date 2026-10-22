Trenitalia, linea Napoli-Roma: circolazione sospesa tra Maddaloni e Cancello Attivo servizio con bus tra Caserta e Cancello

Resta sospesa la circolazione ferroviaria tra Maddaloni e Cancello, sulla linea Napoli - Roma via Cassino, a seguito dei danni all’infrastruttura ferroviaria causati da un guasto alla rete idrica di una società esterna.

I treni del regionale di Trenitalia (Gruppo FS) subiranno le seguenti modifiche alla circolazione: i treni della relazione Napoli Centrale - Caserta (via Cancello) e viceversa sono limitati a Cancello o deviati via Aversa; i treni delle relazioni Napoli Campi Flegrei - Caserta e Caserta - Salerno sono originari/limitati a Cancello; i treni delle relazioni Napoli Centrale – Vairano – Cassino e Napoli Centrale – Roma Termini sono deviati via Aversa.

È attivo un servizio con bus tra le stazioni di Caserta e Cancello, con presidi di assistenza alla clientela nelle stazioni di Caserta, Casalnuovo e Cancello. I treni Intercity possono registrare ritardi percorrere un itinerario alternativo.

Per i collegamenti con bus è possibile un aumento dei tempi di percorrenza, anche in relazione al traffico stradale. I posti disponibili possono essere inferiori rispetto a quelli del normale servizio ferroviario. Sui bus non è ammesso il trasporto di biciclette e di animali, ad eccezione dei cani guida.