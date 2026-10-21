Caserta: arrestato un 58enne trovato con 38 dosi di crack e cocaina L’uomo, senza fissa dimora è stato condotto in carcere

Sequestrati oltre 12 grammi di sostanze stupefacenti, 670 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere.

Trentotto dosi di crack e cocaina, già confezionate e pronte per essere cedute, 670 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

È quanto hanno trovato i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta durante un controllo effettuato nella serata del 20 ottobre, che si è concluso con l’arresto di un uomo di 58 anni, ritenuto indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato in via Collecini a Caserta nel corso dei servizi di controllo del territorio. I militari hanno notato l’uomo a bordo di un’autovettura a noleggio mentre veniva avvicinato da un’altra persona. Una circostanza che ha portato ad approfondire il controllo, procedendo a una perquisizione personale e del veicolo.

Le verifiche hanno consentito di rinvenire complessivamente 38 dosi di sostanze stupefacenti, per un peso di 12,31 grammi. Nel dettaglio, sono state sequestrate 19 dosi di crack e 19 dosi di cocaina.

La droga era suddivisa in involucri termosaldati, distinti anche per colore, e confezionata in singole dosi. Nel corso della perquisizione i Carabinieri hanno inoltre recuperato 670 euro in banconote di vario taglio e un bilancino di precisione.

Altri elementi utili agli accertamenti sono stati rinvenuti all’interno dell’autovettura: tre buste di cellophane con evidenti segni di ritaglio erano occultate nella bocchetta dell’aria del cruscotto, sul lato del conducente, mentre un rotolo di cellophane è stato trovato nel vano portaoggetti.

Tutto il materiale, insieme alle sostanze stupefacenti e al denaro, è stato sottoposto a sequestro per gli ulteriori adempimenti di legge.

L’uomo, 58 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dai militari dell’Arma, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo svolti dall’Arma dei carabinieri per contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti e monitorare le situazioni sospette sul territorio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. La responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata in sede giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.