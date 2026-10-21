Rifiuti abbandonati su area privata: due persone denunciate dai carabinieri Rifiuti di diversa tipologia, tra cui materiali edili, plastica, pneumatici e vetro

Rifiuti di diversa tipologia, tra cui materiali edili, plastica, pneumatici e vetro, rinvenuti su un terreno privato per un’estensione di circa 150 metri quadrati nel territorio del comune di Frignano.

È quanto accertato nella mattinata odierna dai Carabinieri della locale Stazione, intervenuti su un appezzamento di terreno situato in via Giulio Amore.

Nel corso degli accertamenti, i militari dell’Arma hanno individuato diversi materiali riconducibili alla categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, rilevando una situazione ritenuta riconducibile a un’ipotesi di gestione illecita di rifiuti.

Gli approfondimenti svolti hanno portato al deferimento in stato di libertà di due persone, di 71 e 66 anni, entrambe residenti nel casertano e proprietarie del terreno interessato dal rinvenimento.

L’area, estesa per circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale per consentire gli ulteriori accertamenti e gli adempimenti previsti dalla legge. Le autorità giudiziaria e amministrativa competenti sono state informate dai militari, che proseguono le attività di rispettiva competenza.

L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio svolte dall’Arma dei Carabinieri anche a tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto delle condotte che possono compromettere il corretto smaltimento dei rifiuti e il decoro dei luoghi.

Per le persone coinvolte, entrambe incensurate secondo quanto riportato nella nota di servizio, resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.