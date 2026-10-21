Proteste tir, autotrasportatore minaccia di darsi fuoco al casello a Caianello La protesta contro il caro carburanti

Uno degli autotrasportatori che stanno protestando al casello di Caianello per il caro carburanti ha minacciato negli scorsi minuti di darsi fuoco.

La tanica di benzina, le minacce

L'uomo ha posizionato una tanica di carburante affianco a lui.

La protesta degli autotrasportatori al casello di Avellino Est

Al casello autostradale la tensione è aumentata in serata durante le proteste dei camionisti contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. Un uomo ha attirato l’attenzione posizionando una tanica accanto a sé e minacciando un gesto estremo. Sul posto sono immediatamente giunti esponenti delle forze dell'ordine per monitorare la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Il confronto

A seguire è iniziato un confronto tra il coordinatore delle proteste ai caselli di Caserta Nord, Capua, Santa Maria Capua Vetere con il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, spiegando che la loro protesta è legittima. Sono presenti decine di camionisti ed anche esponenti delle forze dell'ordine.