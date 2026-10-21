Blitz antidroga dei carabinieri nel casertano: sequestro di eroina e due arresti La droga, nascosta nel sottotetto di un’abitazione, avrebbe consentito di ricavare circa 12.400 dosi

Un nascondiglio ricavato nel sottotetto di un’abitazione, scelto per tenere lontano da occhi indiscreti un ingente quantitativo di droga.

A individuarlo sono stati i carabinieri della Stazione di Grazzanise, con il prezioso supporto dell’unità cinofila dei Carabinieri di Sarno con il cane antidroga Thelma, il cui fiuto ha contribuito a portare alla luce circa 500 grammi di eroina ad elevato grado di purezza. Una quantità che, secondo le stime investigative, avrebbe consentito di ricavare circa 12.400 dosi, per un valore commerciale complessivo stimato in circa 250mila euro.

È il risultato del servizio antidroga condotto nella mattinata di ieri, 20 ottobre, tra Grazzanise e Santa Maria la Fossa, in provincia di Caserta. L’operazione, svolta con il supporto del nucleo operativo e radiomobile e dei militari del nucleo carabinieri cinofili di Sarno, si è conclusa con l’arresto di due uomini e il deferimento in stato di libertà di una terza persona.

Il ritrovamento più significativo è avvenuto a Santa Maria la Fossa. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i militari hanno concentrato le ricerche anche nel vano sottotetto dell’abitazione, dove era stata occultata la sostanza stupefacente. È stato qui che l’intervento dell’unità cinofila, con Thelma impegnata nelle operazioni di ricerca, ha contribuito a individuare il nascondiglio e a consentire il recupero della droga.

La sostanza è stata quindi sottoposta ad analisi da parte del personale del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del del Reparto Operativo di Napoli. Gli accertamenti hanno confermato che si trattava di eroina caratterizzata da un elevato grado di purezza.

Le verifiche hanno portato anche al rinvenimento di 3.405 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori riconducibili all’attività illecita, oltre a materiale destinato al confezionamento delle dosi e a un bilancino di precisione. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Al termine delle operazioni, due uomini di 60 e 33 anni, entrambi domiciliati a Santa Maria la Fossa, sono stati arrestati. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dai militari della Stazione di Grazzanise, i due sono stati posti agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del rito direttissimo.

L’attività di controllo ha interessato anche Grazzanise, dove un uomo di 52 anni è stato deferito in stato di libertà dopo essere stato trovato in possesso di 1,53 grammi di cocaina nel corso di una perquisizione personale. Anche la sostanza rinvenuta è stata sequestrata.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotti dall’Arma dei Carabinieri sul territorio. Un’attività che coniuga il lavoro delle pattuglie con il contributo delle unità specialistiche e cinofile, allo scopo di individuare i luoghi di occultamento della droga e contrastarne la diffusione.

Le attività procedono sotto la competenza dell’autorità giudiziaria. Per tutte le persone coinvolte resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.