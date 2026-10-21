Controlli a Marcianise e comuni limitrofi: due arresti e una denuncia Impegnati quattro equipaggi e otto militari

Due arresti, una denuncia in stato di libertà e numerosi controlli sul territorio. È il bilancio del servizio straordinario svolto dai Carabinieri della Compagnia di Marcianise, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’illegalità e di tutela della sicurezza stradale.

La particolare attività, condotta con l’impiego di quattro pattuglie e otto militari, ha interessato diversi comuni del marcianisano e dell’area aversana.

A Sant’Arpino, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 24 anni, residente in provincia di Caserta, già sottoposto agli arresti domiciliari e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli. Il provvedimento riguarda una pena residua di quattro anni e undici mesi di reclusione per rapina aggravata e lesioni personali in concorso. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

A Gricignano di Aversa, è stato arrestato un uomo di 40 anni, residente in provincia di Caserta e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord.

L’uomo dovrà scontare una pena di cinque anni e otto mesi di reclusione per reati di detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti commessi nel 2025 a Carinaro. Anche in questo caso, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Sul fronte della sicurezza stradale, a Marcianise, i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 61 anni, residente nel casertano, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro stradale lungo la strada provinciale 22, è risultato positivo all’alcoltest, con un tasso alcolemico pari a 1,5 grammi per litro.

Nel corso del servizio, tre persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per il possesso di sostanze stupefacenti per uso personale: complessivamente sono stati sequestrati quattro grammi di hashish e un grammo di cocaina.

L’attività di controllo ha portato anche all’elevazione di 15 contravvenzioni al codice della strada, per un importo complessivo di 5.200 euro, e al sequestro o fermo amministrativo di due veicoli.

Complessivamente, i carabinieri hanno controllato 96 persone e 41 veicoli.

Il servizio rientra nell’ambito delle attività di vigilanza e prevenzione svolte dall’Arma dei Carabinieri per rafforzare la presenza sul territorio, contrastare i fenomeni di illegalità e promuovere comportamenti rispettosi delle norme, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione e alla tutela della collettività.

Le autorità giudiziaria e amministrativa competenti sono state informate per gli adempimenti di rispettiva competenza.