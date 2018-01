Quattro feriti per i botti nel casertano, nessuno grave Riportate ferite alle mani e bruciature

- E' di 4 feriti il bilancio dei festeggiamenti di Capodanno nella provincia di Caserta. Nessuno ha riportato ferite gravi. Due persone sono rimaste ferite ad Aversa, entrambe per esplosione di petardi, rispettivamente alla mano sinistra, il più grave con prognosi di 20 giorni, e alla coscia destra. Gli altri due feriti a Sessa Aurunca, il primo alla mano sinistra, mentre il secondo ha riportato una bruciatura al naso. Per gli altri tre feriti le prognosi non superano i 10 giorni.