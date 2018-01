Scontro tra due auto: ferita una bambina Violento impatto: la piccola ha battuto la testa

Scontro tra due auto poco dopo mezzogiorno sull’Asse Mediano, in zona Succivo. Il bilancio è di due feriti, tra cui una bambina che viaggiava sull’auto del padre.

Violento l’impatto, con la bambina che ha battuto la testa ed è stata portata al pronto soccorso per accertamenti.

Ferito anche il conducente dell’altra vettura che è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza.