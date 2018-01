Prima l'incidente poi le botte: panico in strada Lo scontro violento, poi la rissa

L’impatto violento e poi la rissa. E’ accaduto a San Felice a Cancello, alla frazione di Polvica di Nola. Qui un auto, una Opel, è stata tamponata in maniera violenta da un’altra vettura. Nessun ferito grave per fortuna, ma quando si è trattato di verificare i danni e di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e quindi le responsabilità si è scatenato il putiferio, con una ventina di persone che hanno incominciato a insultarsi e poi a litigare violentemente. Gli altri automobilisti in fila, spaventati, hanno chiamato le forze dell’ordine.