"Ho ucciso mia moglie", si barrica in casa e spara dal balcone L'uomo ha ferito anche un carabinieri: trattative per farlo uscire di casa

Scene da far west a Bellona, nel Casertano, dove un uomo di 48 anni, Davide Mango, che dice di aver ucciso la moglie, si e' affacciato al balcone della sua abitazione e ha iniziato a sparare verso la strada con un fucile; almeno 5 le persone ferite, nessuna in pericolo di vita, tra cui il comandante della stazione dei carabinieri di Vitulazio. che sarebbe stato colpito al labbro da uno dei pallini esplosi dal fucile del 48enne. L'uomo si e' barricato in casa, in via Cafaro. Sul posto sono almeno 20 I carabinieri ed i negoziatori che stanno cercando di convincerlo alla resa.

La figlia di 14 anni è scappata per le scale ed ha inziato a gridare alle forze dell'ordine presenti "La mamma è a terra per le scale". Non si ha alcuna notizia, al momento, in relazione al movente che ha spinto l'uomo a comportarsi così, nè se ci sono vittime. I negoziatori stanno in questi momenti parlando al telefono con il 48enne per cercare di capire cosa lo ha spinto a barricarsi in casa e a sparare dal balcone, per capire se la moglie è stata effettivamente uccisa come sostiene l'uomo e per propvare a farlo venir fuori dall'appartamento in cui è ancora rintanato.