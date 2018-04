Rubano carburanti nell'azienda per cui lavorano: arrestati Nella notte due operai sono stati sorpresi con taniche e tubi

I Carabinieri della Stazione di Calvi Risorta hanno tratto in arresto Giuseppe M. 50 anni, di Teano e Domenico, S. 61 anni di Caserta. I militari dell’Arma intervenuti presso autoparco mezzi raccolta r.s.u. del comune di Teano, ubicato in Calvi Risorta alla via vitontoli, hanno sorpreso i due, entrambi dipendenti della ditta “TERMOTETTI S.A.S”, operante nel settore R.S.U., con nr.3 taniche da 25 lt cadauna piene di gasolio ed un tubo flessibile in gomma, con cui gli stessi avevano, poco prima, sottratto il carburante da un veicolo compattatore ivi presente di proprietà della citata ditta. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima.