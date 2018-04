A 6 anni tira banco addosso a maestra mandandola in ospedale Incredibile episodio di violenza in una scuola elementare

Ancora una maestra aggredita in una scuola del casertano, ma questa volta la storia ha dell'incredibile: l'aggressore è un bambino di sei anni e la maestra, per la violenza dell'aggressione, è finita in ospedale. E'accaduto in una scuola elementare dell'agro atellano, dove ieri nell'ultima ora delle lezioni un bimbo ha tirato addosso alla maestra un banchetto scolastico. Già prima del gesto eclatante il bambino si era mostrato insofferente e nervoso, tanto da aver iniziato a insultare la maestra con tante parolacce, finché si è arrivati alla violenza. Subito dopo l'accaduto la maestra colpita è stata trasportata al pronto soccorso del vicino ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, e qui i sanitari l'hanno sottoposta agli accertamenti del caso. Dopo le cure e l'esito degli esami la donna è stata dimessa in serata con una prognosi di 7 giorni.

La dirigente scolastica invece ha avvertito la madre del bambino dell'episodio, tuttavia la donna ha minimizzato l'accaduto e anzi, ha colpevolizzato l'insegnante ferita. Alla direttrice non è restata altra scelta che contattare i carabinieri.

I militari dell'arma sono poi arrivati sul posto e dopo aver riportato la calma nell'istituto scolastico, hanno acquisito tutte le testimonianze per ricostruire la vicenda.

Di certo, dopo l'episodio accaduto a Santa Maria a Vico, con una professoressa di Montesarchio accoltellata al volto da un alunno 17enne dopo il rifiuto di un'interrogazione ed un rimbrotto, non è certo un grande momento per la scuola in provincia di Caserta.