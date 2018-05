Folgorato da una scarica elettrica al lavoro: muore operaio La vittima è un 25enne di origine rumena

Ancora un morto sul lavoro in Campania: un operaio di soli 25anni è morto folgorato mentre lavorava in un'azienda bufalina alla periferia di Capua.

Il ragazzo, originario della Romania, stava lavorando nell'azienda in campagna, in contrada La Monaca, dov'era impegnato da diverso tempo. L'uomo mentre era al lavoro è stato investito da una forte scarica elettrica che lo ha ucciso. Gli altri lavoratori presenti sul posto, vedendo la scena, hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma era evidente che per il ragazzo non ci fosse più nulla da fare. Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Capua che hanno avviato le indagini per provare a ricostruire la dinamica dei fatti. Sono intervenuti sul posto assieme ai militari anche gli uomini dell'Ispettorato del Lavoro. Inforrmata dell'accaduto anche l'autorità giudiziaria, con la procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere che oltre alle indagini relative alla posizione lavorativa del 25enne rumeno e il rispetto delle norme di sicurezza potrebbe anche disporre l'esame autoptico sulla salma del giovane.