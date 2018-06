Terreno agricolo diventa discarica per auto e veleni La scoperta della Fortestale e della Polizia Municipale

Militari appartenenti alla Stazione Carabinieri Forestale di Marcianise, unitamente a personale della locale Polizia Municipale, hanno proceduto in comune di Marcianise, alla località “Viale della Pace”, al sequestro di un’estesa area di circa 5000 mq avente destinazione urbanistica ad uso agricolo, sulla quale veniva esercitata lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti pericolosi costituiti da autovetture fuori uso e loro parti, nell’ambito di un’attività di autodemolizione facente capo ad una società di cui è amministratore unico il Sig. A.D.F. da Marcianise dell’età di anni 55.

L’area adibita ad attività di autodemolizione risultava non impermeabilizzata in violazione alla vigente normativa speciale che detta prescrizioni per i siti adibiti alla messa in sicurezza e demolizione dei veicoli fuori uso.

Siffatta condotta ha integrato delle violazioni in materia ambientale per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi costituiti da autoveicoli fuori uso non bonificati e vari cumuli di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da impresa di autodemolizioni, nonché per attività di autodemolizione esercitata in maniera non conforme rispetto alle prescrizioni dettate dalla vigente normativa speciale.

Le operazioni di sequestro sono state eseguite di iniziativa dei predetti operatori di polizia giudiziaria a carico dell’indagato A.D.F. che è stato denunciato in stato di libertà.

La convalida del sequestro emessa dall’Autorità Giudiziaria è stata eseguita in data odierna.