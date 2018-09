Ragazzino marocchino accerchiato e massacrato di botte Ha riferito che tre italiani lo hanno aggredito senza alcun motivo

E' stato accerchiato e pestato apparentemente senza motivo un 17enne marocchino sulla strada Domitiana, nel territorio di Mondragone. Il ragazzino ha riferito che tre ragazzi, tutti e tre italiani, gli si sono avvicinati e senza alcun motivo hanno iniziato a picchiarlo con delle mazze, procurandogli ferite su tutto il corpo e anche alcune fratture, tra queste una scomposta agli arti. Il ragazzo è arrivato al pronto soccorso della clinica Pineta Grande di Mondragone in compagnia di un suo connazionale, ma erano troppo gravi le ferite ed è stato trasferito d'urgenza al Cardarelli di Napoli per essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Per lui la prognosi è di 30 giorni, ma non è in pericolo di vita. Sul caso, dopo aver raccolto la testimonianza del ragazzo, lavorano i carabinieri della Compagnia di Mondragone per ricostruire l'accaduto, specialmente per chiarire il motivo di un aggressione tanto violenta che secondo la vittima è completamente immotivata. Dettaglio che convince poco o nulla i carabinieri che vogliono vederci chiaro. Allo stato non trova alcuna conferma l'ipotesi dell'aggressione a sfondo razziale, per questo si attende che il 17enne possa essere interrogato di nuovo e magari fornire nuove informazioni agli investigatori.