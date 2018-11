Travolto dal treno mentre insegue un ladro: muore carabiniere Il ladro è riuscito ad evitare il treno, il vicebrigadiere 34enne no ed è stato travolto

Un vice-brigadiere di 34 anni in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Caserta è morto investito da un treno mentre inseguiva un presunto ladro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di Caserta. Il militare, in abiti borghesi, non si è accorto dell'arrivo del treno ed è stato travolto all'altezza di via Ferrarecce, in pieno centro cittadino. Con lui c'erano i colleghi. Nelle fasi concitate dell'inseguimento, come testimoniato dagli altri carabinieri presenti, il 34enne ha scavalcato un muro che dà sui binari, proprio mentre sopraggiungeva un treno Eav della linea regionale Napoli-Caserta via Cancello; ma mentre il ladro è riuscito ad evitare il treno, il militare ne è stato travolto. Inutile l'intervento dei commilitoni, che hanno fermato il complice del malvivente, e quello dell'ambulanza che è sopraggiunta. Reali è morto tra la disperazione dei colleghi, sotto i loro occhi basitii. Sul posto gli agenti della Polizia Ferroviaria. Il carabiniere era sposato e aveva due figli.

La polizia ferroviaria non ha riscontrato responsabilità da parte del conducente del treno.

Sul caso si è espresso anche il ministro dell'Interno Salvini, esprimendo cordoglio e vicinanza alla famiglia: “A Caserta un carabiniere di 34 anni, Emanuele Reali, è stato travolto e ucciso da un treno mentre stava inseguendo un delinquente. Lascia moglie e due figli piccoli. Una preghiera e un abbraccio commosso alla famiglia, agli amici di Emanuele e a tutta l'Arma dei @_Carabinieri_”.

Vicinanza alla famiglia è stata espressa anche dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, dal capo della Polizia Franco Gabrielli, e dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli. Per il comandante generale dell'Arma, Giovanni Nistri, «Il sacrificio di Emanuele Reali resterà sempre vivo nella memoria di tutti i Carabinieri».



Quello di Caserta è il terzo lutto che colpisce in pochi mesi i carabinieri della Campania morti in servizio a causa di incidenti. Il 20 luglio scorso, sull'Asse mediano di Napoli, una vettura travolse due carabinieri intervenuti per i rilievi successivi ad un sinistro stradale.