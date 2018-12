Arrestato pregiudicato vicino al clan dei casalesi Nonostante fosse ai domiciliari il 69enne è stato sorpreso in strada dai carabinieri

Arrestato a Casal di Principe un 69enne, considerato vicino al clan dei Casalesi. I carabinieri del Nucleo Operativo e radiomobile del paese casertano hanno sorpreso l'uomo che passeggiava in centro, a via Angiolieri, nonostante fosse agli arresti domiciliari per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Vedendo i militari l'uomo ha tentato di rientrare in casa, ma è stato bloccato, arrestato e portato in carcere a Napoli.