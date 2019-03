Novanta mila euro di banconote false scoperte a Orta di Atella Arrestati un uomo e una donna

Novanta mila euro di banconote false scoperte in quella che era una vera e propria centrale di produzione di soldi falsi.

È quanto hanno scoperto I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, insieme a quelli del Nucleo Carabinieri Antifalsificazione Monetaria, a Orta di Atella.

La scoperta è avvenuta nel corso di un servizio volto a contrastare la diffusione di banconote false. A seguito del controllo e della successiva perquisizione, effettuata all’interno di un appartamento di via Masseria del Barone, i militari dell’Arma hanno sorpreso due persone, un uomo e una donna conviventi, che in quel momento erano impegnate nella produzione e stampa di banconote.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati un computer portatile, una stampante laser, una taglierina termica, una plastificatrice termica, numerosi oleogrammi di fabbricazione cinese e 177 fogli formato A4 utilizzati come prove di stampa per banconote del taglio di 5, 20, 50 e 500 euro, oltre a 274 banconote contraffatte del medesimo taglio per una somma nominale complessiva di euro 90mila euro. Le banconote e il materiale sono stati sequestrati. I due conviventi arrestati.