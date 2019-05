Droga e vip nel casertano: 5 arresti I carabinieri mettono le mani su una grossa rete di spaccio

I carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese, hanno messo le mani su un grosso giro di droga nel casertano. Cinque le persone arrestate nell'ambito di una vasta inchiesta. Ordinanza di custodia cautelare, emessa dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Le persone arrestate sono indagate per traffico di sostanze stupefacenti. Droga ceduta non solo ad operai ma soprattutto a studenti e commercianti per consumo personale o di gruppo.

Lo spaccio avveniva attraverso contatti telefonici. Rapide e ben organizzate le cessioni in luoghi diversi come la villa comunale, la stazione ferroviaria, Piazza Cannine e Sepicciano.