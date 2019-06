Non si ferma all'alt, inseguito ed arrestato dai carabinieri Accusato di resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso

A Sessa Aurunca, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato un 41enne per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.

I fatti. I militari dell’Arma, lungo la Domiziana, hanno inseguito una Seat Leon che non si è fermata all’alt. Un inseguimento durato alcuni chilometri, durante il quale l’autista del veicolo in fuga ha imboccato strade contromano, ingenerando grave pericolo per gli utenti della strada. Vistosi ormai raggiunto dai carabinieri, il 41enne, unitamente ad altri dueuomini non identificati, ha abbandonato l'auto e ha cercato di dileguarsi a piedi. Rincorso e raggiunto, è stato bloccato e arrestato.

All’interno dell’abitacolo del veicolo sono stati trovati diversi attrezzi atti allo scasso, passamontagna e guanti, sottoposti sequestro al pari della macchina, risultata radiata dalla circolazione. L’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere