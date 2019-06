Migrante importuna ragazzine e manda carabiniere in ospedale Chiedeva alle ragazze di sedersi sulle sue gambe, poi ha preso a cali e pugni un carabiniere

Ha creato non pochi problemi nella notte a Casapesenna un migrante nigeriano di 23 anni. Il ragazzo, Felix O., pregiudicato ma regolare sul territorio, era nel parco legalità di Casapesenna ed avrebbe iniziato a infastidire alcune ragazzine presenti sul posto, chiedendo di sedersi sulle sue gambe. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno portato il 23enne in caserma, ma una volta arrivato si è scagliato contro i militari colpendoli con calci e pugni e mandando uno di loro in ospedale, dove è stato medicato e gli è stata data una prognosi di 7 giorni.

Il 23enne invece è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al gip.