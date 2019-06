Dramma in città: donna di 35anni trovata morta Viveva sola: le cause saranno chiarite dall'esame autoptico

Dramma a Mondragone dove una donna di 35, Carmela D.L., è stata trovata morta in un'abitazione in zona Pescopagano., La donna viveva da sola in una delle case abbandonate della zona, e a quanto pare era alle prese da tempo con una malattia. La morte sarebbe dovuta all'aggravarsi di tale patologia, ma sarà l'autopsia a fare chiarezza, visto che la salma è stata posta sotto sequestro in attesa, appunto, dell'esame autoptico.

A trovare la donna è stata un'amica che ha chiamato il 118: il personale dell'ambulanza però non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna.