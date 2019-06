Autorizzazioni in cambio di assunzioni: arrestato sindaco Ai domiciliari il primo cittadino di Trentola Ducenta, accusato di corruzione e concussione

Autorizzazione amministrative rilasciate ad imprenditori in cambio di favori o assunzioni nelle loro aziende di persone indicate dalla politica. E' la principale accusa contestata al sindaco di Trentola Ducenta (Caserta) Andrea Sagliocco, chirurgo oculista di 45 anni, in carica da appena un anno (giugno 2018) finito agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord, coordinata dal procuratore Francesco Greco. Contestati, tra gli altri, a vario titolo, i reati di corruzione e concussione.

Quindici le misure cautelari emesse dal Gip di Napoli Nord ed eseguite dai carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Aversa a carico di collaboratori del sindaco, imprenditori, funzionari e impiegati del comune casertano, già colpito qualche anno fa da un'altra indagine che aveva toccato il sindaco in carica, Michele Griffo, finito in carcere con altri esponenti dell'amministrazione per un'inchiesta di camorra relativa al centro commerciale ubicato a Trentola Ducenta.