Bar in fiamme ad Aversa: si indaga Giallo sul rogo, notte di paura tra i residenti

La Polizia indaga sull'incendio avvenuto la notte scorsa ad Aversa ai danni di un noto bar. La struttura per cause in corso di accertamento è stata data completamente alla fiamme. I danni sono ingenti. E' successo al viale Kennedy. Sono stati i residenti a dare l'allarme. Per domare le fiamme sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco. Sul posto anche il nucleo investigativo antincendio dei caschi rossi di Caserta. Gli inquirenti non escludono nessuna pista.