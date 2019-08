Bufala carica operaio: è gravissimo L'animale lo ha colpito al petto, facendolo stramazzare al suolo

Gravissimo incidente in un'azienda agricola di Rocca d'Evandro dove una bufala si è scagliata contro un operaio, colpendolo in pieno. E' accaduto ieri pomeriggio, protagonista un operaio straniero di 53anni che si stava occupando degli animali, non si sa per quale motivo la bufala lo ha caricato, colpendolo in pieno al petto, in maniera molto violenta. L'uomo stramazzato a terra e chi ha visto la scena ha subito chiamato i soccorsi: l'uomo è stato trasportato in ospedale in ambulanza e le sue condizioni sono considerate molto gravi