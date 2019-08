Carabiniere salva un anziano dall'annegamento Il militare ha notato l'uomo in balia delle onde e si è precipitato in mare, salvandolo

Salvato dall'annegamento grazie a un carabiniere: è quanto accaduto a un pensionato di 70anni, che aveva deciso di trascorrere la domenica più calda dell'anno al mare, a Varcaturo. Quando è entrato in acqua però ha iniziato a ravvisare difficoltà, con forti crampi alle gambe che gli impedivano di nuotare e di tenersi a galla. La situazione è stata notata da un militare, un appuntato della Compagnia dei Carabinieri di Aversa, libero dal servizio, che si è precipitato in acqua e con l'aiuto di un bagnino è riuscito a tirare fuori l'anziano, portandolo a riva dove gli sono state prestate le prime cure. In spiaggia è arrivata anche l'ambulanza col personale medico che ha visitato l'uomo, riconoscendo che ormai il peggio era passato e che le condizioni di salute erano tornate stabili.