Destinataria di mandato arresto europeo, in carcere una 57enne I carabinieri hanno fermato una donna rumena in provincia di Caserta

Una donna di nazionalità rumena di 57 anni, destinataria di un mandato di arresto europeo, emesso dalla Corte di Appello di Brasov, Romania, per il reato di truffa, è stata arrestata dai carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa in provincia di Caserta. I militari, nel corso di un controllo svolto presso alcuni esercizi commerciali, hanno identificato la rumena in un locale pubblico. Dagli accertamenti eseguiti la donna è risultata destinataria di un mandato di arresto europeo, ecco perchè è stata trasferita nel carcere femminile di Pozzuoli.