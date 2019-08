Consegnava droga in motorino: beccato I carabinieri hanno fermato un 37enne di Santa Maria Capua Vetere che consegnava droga in scooter

Era una sorta di “pizza boy” il 37enne arrestato ieri a Santa Maria Capua Vetere, solo che al posto della pizza in sella al suo scooter consegnava droga. Lo hanno notato i carabinieri: dal motorino si era avvicinato furtivamente ad un'automobile e aveva consegnato un involucro al passeggero.

Quando i militari gli hanno chiesto di fermarsi lui ha cercato di scappare, buttando via una busta con dentro 20 dosi di crack per circa 5 grammi e 4 di cocaina per circa un grammo. I militari sono riusciti a raggiungerlo e dopo averlo perquisito, trovandolo in possesso di 410 euro, lo hanno accompagnato a casa dove è ristretto agli arresti domiciliari.