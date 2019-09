Non si ferma al posto di blocco e si schianta: muore 28enne Il dramma

Domenica di sangue nel casertano. Non si ferma al posto di blocco e si schianta con l'auto. Ha perso la vita Alessandro F. 28 anni, carrozziere di Piedimonte Matese. La tragedia si è consumata questa mattina in via Vecchia per Alife. Il 28enne fuggiva per cause in corso di accertamento ad un controllo dei carabinieri ed è finito in una scarpata a bordo della sua Lancia Y. Inutili i tentativi di soccorso per il 28enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Caianello.