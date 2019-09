Travolto da un trattore: 56enne muore in Russia Era in vacanza con la moglie, originaria del paese

Un 56enne di Macerata Campania è morto mentre era in vacanza in Russia. L'uomo, originario del centro casertano ma da tempo emigrato in Germania, era in Russia assieme alla moglie. Era all'esterno di un supermercato, dove aveva accompagnato la moglie a fare compere, quando sarebbe stato travolto da un trattore, morendo sul colpo. Disposto l'esame autoptico sul corpo del 56enne.