Samara ovunque: ieri ha interrotto un concerto La bimba horror ormai appare in ogni dove

E' diventata più presenzialista di Paolini, Samara, la bambina mostruosa personaggio dell'horror The Ring, che ha spopolato 10 anni fa, e oggi tornata a funestare le notti campane.

Tante le apparizioni di ragazzini che ne assumono le sembianze, travestendosi in camice bianco e coi lunghi capelli neri davanti agli occhi. Apparizioni a volte comiche e a volte anche problematiche: con persone spaventate che aggrediscono chi veste i panni di Samara, auto che si scontrano ecc ecc.

Addirittura ieri la Samara di turno ha guadagnato il palco di un concerto di Ivan granatino, interrompendolo.

Ma non è l'unico avvistamento: altrove la ragazzina e chi ne vestiva i panni è stato visto armato di coltellaccio, causando rabbia e spavento tra chi l'ha incontrata.