Apecar contro auto sull'Appia: muore 54enne La vittima era un fruttivendolo molto conosciuto in città

Tragedia sull'Appia alle prime luci dell'alba: un uomo di 54anni, Palladino Ventrone, ha perso la vita in un incidente. Il veicolo che guidava, un Apecar, si è scontrato con un auto in maniera violentissima, morendo sul colpo. Da capire la dinamica dell'incidente: sia l'apecar, carico di frutta e verdura, che l'auto con cui si è scontrata, guidata da un 28enne di Arienzo che stava andando al lavoro, viaggiavano in direzione Maddaloni. La vittima era un fruttivendolo, padre di due figli e molto conosciuto nella zona.